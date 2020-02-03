"Реал" готов выделить на трансфер Мбаппе 300 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Испании.



Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах французского футболиста заинтересован "Реал", который готов заплатить за 21-летнего Мбапппе 300 миллионов евро. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.



Мбаппе в нынешнем сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.



Француз выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года, перейдя из "Монако" за 180 млн евро.