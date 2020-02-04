"Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола.
По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон", — цитируют Аспаса "Известия".
Напомним, что Федор Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива". Нападающий уже успел дебютировать за новую команду: Федор провел 15 минут в проигранном матче с "Валенсией".
"Сельта" после 22 тура занимает 19 место в Примере, имея в своем активе всего 17 очков.
Аспас - о переходе Смолова: надеемся на его голы
Нападающий "Сельты" и сборной Испании Яго Аспас выразил надежду, что новичок клуба Федор Смолов поможет команде из Виго сохранить прописку в Примере.
Фото: Getty Images
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