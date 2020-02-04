Месси играл с травмой в последних матчах за "Барселону"

По данным ESPN, капитан "Барселоны" Лионель Месси в последних матчах играл с травмой бедра.

Фото: ФК "Барселона"

Из-за того, что из-за травм из строя выбыли нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле, Месси не получил отдых, а выходил на поле, играя через боль.



Отмечается, что форвард сможет принять участие в матче 1/4 финала Кубка Испании с "Атлетико", который состоится 6 февраля.



"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков в 22 матчах.