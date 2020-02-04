Юмтити из-за суда может не сыграть с "Атлетико"

Как сообщает TV3, футболист каталонского клуба Самуэль Юмтити может пропустить матч Кубка Испании с "Атлетико".



Отмечается, что на 6 февраля, в день, когда состоится игра, у французского футболиста будет заседание суда. С Юмтити судятся владельцы его прошлого дома, которые хотят получить от него компенсацию в размере 183 тысячи евро за причиненный ущерб. По их словам, Юмтити после отъезда со старого дома оставил бассейн и паркет в плохом состоянии, а также сломал несколько кранов в доме.



В текущем сезоне защитник провел 7 матчей в Ла Лиге.



Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции перешел в "Барсу" летом 2016 года из "Лиона". Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.