Дембеле 11 февраля сделают операцию в Финляндии

Как сообщается на официальном сайте "Барселоны", нападающий команды Усман Дембеле, который получил на тренировке очередную травму, 11 февраля будет прооперирован в Финляндии.



После операции станут известны точные сроки восстановления 21-летнего француза.



Напомним, Дембеле получил травму 3 февраля. В нынешнем сезоне он провел всего пять матчей в чемпионате Испании.



Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила 105 миллионов, а контракт с игроком был заключен на пять лет.