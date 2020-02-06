Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл вновь покинул стадион "Сантьяго Бернабеу", не став досматривать до конца четвертьфинальный матч Кубка Испании с "Реалом Сосьедад".
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей, а сам валлиец остался вне заявки на матч. Бэйл покинул стадион на 82-й минуте встречи. В то время "Реал" сумел забить третий гол, сообщает Marca.
Ранее агент Бэйла сообщил, что у футболиста нет никаких проблем с главным тренером Зинедином Зиданом и игрок не покинет клуб.
В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
Бэйл в очередной раз покинул стадион, не став досматривать игру "Реала"
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