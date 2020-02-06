Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Кубка Испании.
"Мы очень расстроены этим поражением. Во втором тайме мы сыграли лучше, чем в первом. Но соперник тоже был хорошо, смог забить четыре гола. Мы допустили ряд серьезных ошибок. Я выпустил на поле состав, который, как я думал, может добиться успеха. Мы едины и когда побеждаем, и когда проигрываем. Нужно поднять голову и идти дальше", - цитирует Зидана Managing Madrid.
Напомним, "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 3:4.
В чемпионате Испании мадридский клуб занимает первое место, набрав 49 очков в 22 матчах.
Зидан: нужно поднять голову и идти дальше
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