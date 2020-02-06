Черчесов - о переходе Смолова в "Сельту": он такой же кандидат в сборную, как и остальные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход на правах аренды нападающего Федора Смолова в испанскую "Сельту".
Фото: Reuters
"Конфликт Семина со Смоловым? Я предпочитаю абстрагироваться от любых конфликтов в клубах. Это их внутреннее дело, мне не нужно вмешиваться. Но тренерский штаб получает информацию и анализирует ее на основе увиденного.

Нам важно, чтобы футболист хорошо играл. Тогда он в нашем списке. Если играет не так, как хотим, в списке его нет. Свои проблемы игрок должен решать сам. Хорошо тренироваться. А если есть сложности, пойти к тренеру и поговорить. Я уже говорил об этом – футболист сборной должен соответствовать как на поле, так и за его пределами.

Дай бог, чтобы переход помог ему. Он такой же кандидат, как и остальные. Есть Чалов, есть поменявшие команды Комличенко и Игнатьев. Нам они все нужны", — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в зимнее трансферное окно нападающий "Локомотива" Федор Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды до конца сезона. В СМИ сообщалось о разногласиях форварда с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.

Дебютную встречу за свою новую команду Федор уже провел: вышел на 15 минут на поле в матче Ла Лиги против "Валенсии", но не сумел помочь своей команде набрать очки (0:1). Следующий матч "Сельты" пройдет 10 февраля. Команда из Виго на своем поле примет "Севилью".

В первой части сезона на счету Смолова 19 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых 29-летний форвард забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.


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Теги: Сельта Смолов Черчесов Сборная России
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