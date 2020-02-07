"Абидаль сам был игроком, он не посторонний, он должен знать, как игроки чувствуют себя в раздевалке. Игроки и тренерский штаб могу потерять лицо.
Нам достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри клуба. Мы все вместе должны помогать друг другу", — приводит слова Альбы Diario Sport.
Конфликт в "Барселоне" начался с обвинений спортивного директора Эрика Абидаля футболистов в недостаточной самоотдаче на поле при бывшем главном тренере "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Лионель Месси в своем Instagram-аккаунте опубликовал сообщение, в котором попросил Абидаля уточнить фамилии этих игроков, а не обвинять всю команду.
Обе стороны конфликта пообщались с президентом клуба Жозепом Бартомеу, после чего было принято решение урегулировать ситуацию в мирном ключе.
В Ла Лиге после 22-х туров "Барселона" занимает второе место, отставая от лидирующего мадридского "Реала" на 3 очка.
Вчера "Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграв 0:1 "Атлетику". Единственный мяч на 93-ей минуте забил Иньяки Уильямс.
Также читайте по теме:
Месси реально может уйти из "Барселоны"? Чем Абидаль взбесил лучшего игрока мира
Альба о конфликте в "Барселоне": нам хватаем дерьма извне
Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал конфликт между нападающим "сине-гранатовых" Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»