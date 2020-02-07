Дюгарри назвал руководство "Барселоны" клоунами

Бывший футболист "Барселоны" Кристофф Дюгарри поделился мнением о ситуации с конфликтами в каталонском клубе.
Фото: ФК "Барселона"
"Руководство "Барсы" - клоуны. Они сначала купили Коутиньо и Дембеле, а теперь пытаются их зачем-то продавать. Порой мне кажется, что у них нет долгосрочных планов. Главное для них сейчас - это выбрать президента на новый срок. Очевидно, что в клубе есть недопонимание, у них много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, который должен им быть свойственен", - приводит его слова RMC Sport.

Дюгарри играл за "Барселону" в 1997 году на протяжении полугода. На его счету 13 матчей за каталонский клуб.

Напомним, конфликт в "Барселоне" начался с того, что спортивный директор клуба Эрик Абидаль публично заявил, что не все футболисты "Барсы" отдавали все силы на поле во время матчей под руководством Эрнесто Вальверде. При этом француз не стал называть имена конкретных футболистов.

Позже Месси в своем инстаграме опубликовал сообщение, в котором попросил Абидаля уточнить фамилии этих игроков, а не обвинять всю команду.

Вчера "Барса" проиграла "Атлетику" и вылетела из Кубка Испании.


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Теги: Дюгарри Барселона
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