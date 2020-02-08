Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл попал заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании с "Осасуной".
Валлиец в последний раз выходил на поле в январе. Бельгиец Эден Азар пропустит предстоящую игру из-за повреждения.
Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан недоволен тем, как тренируется Бэйл.
"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков в 22 матчах.
Бэйл - в заявке "Реала" на матч с "Осасуной"
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