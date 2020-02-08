- Я разговаривал и с Мадридом, и с "Барсой". Но "Сельта" такую сумму тогда за меня выставила. Около 25 миллионов. Никто не решился выкладывать такие деньги за 30-летнего игрока. Да и я особо никуда уже не рвался. Меня по большому счету тогда все устраивало в "Сельте", - цитирует экс-футболиста "СЭ".
Мостовой перешёл в "Сельту" в 1996 году в возрасте 28 лет. Он считает, что если бы оказался в Испании в 21 год, то уже к 23-24 играл бы в "Барселоне" или "Реале".
51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.
Мостовой: мог перейти в "Реал" или "Барселону", но "Сельта" завысила ценник
Бывший полузащитник "Сельты" и "Алавеса" Александр Мостовой рассказал, почему он не перешёл в "Реал" или "Барселону"
Источник: Reuters
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