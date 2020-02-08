Мостовой: мог перейти в "Реал" или "Барселону", но "Сельта" завысила ценник

Бывший полузащитник "Сельты" и "Алавеса" Александр Мостовой рассказал, почему он не перешёл в "Реал" или "Барселону"

Источник: Reuters