"Эспаньол" обыграл "Мальорку" и ушел с последней строчки Примеры

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле одержал первую победу за 3 матча и поднялся со дна турнирной таблицы Ла Лиги. "Мальорка" проиграла четвертую игру кряду. Судьбу матча решил точный удар Рауля де Томаса на 58-й минуте матча.



Чемпионат Испании



23 тур



"Эспаньол" — "Мальорка" 1:0



Голы: Де Томас, 58



"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Кабрера, Эспиноса, Х. Лопес, Давид Лопес (Санчес, 72), Дардер (Гомес, 85), Рока, Эмбарба, Де Томас, Кальери (Варгас, 65)



"Мальорка": Рейна, Вальент, Агбеньену, Райльо, Родригес, Посо, Севилья (Кубо, 65), Баба, Фебас (Эрнандес, 72), Лаго (Абдон, 80), Будимир



Предупреждения: Прието, 6, Вила, 39, Диего Лопес, 54, Севилья, 61, Кабрера, 70, Санчес, 80, Агбеньену, 87