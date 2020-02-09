"Реал" в 23-м туре обыграл "Осасуну" 4:1, а 32-летний француз ассистировал Лукасу Васкесу в моменте с третьим забитым мячом. Голевая передача стала для Бензема 132-й в составе "Реала", обойдя Криштиану Роналду.
Также на счету Карима Бензема 240 голов за "королевский" клуб, что является шестым показателем в истории.
"Реал", обыграв "Осасуну", оторвался от "Барселоны" на шесть очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании.
Бензема - лучший ассистент в истории "Реала"
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел на первое место по числу голевых передач за "сливочных".
Фото: Getty Images
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