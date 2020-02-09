"Барселона" обыграла "Бетис". Обе команды доигрывали встречу вдесятером

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Бетис" принимал "Барселону".
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Новый тренер "Барселоны" Кике Сетьен впервые приехал в гости к своей бывшей команде. Встреча между "Бетисом" и "Барсой", по традиции, была обильной на забитые мячи. У севильской команды отличились Каналес и Фекир, а в составе "сине-гранатовых" забивали де Йонг, Бускетс и Лангле. "Барселона" побеждает и набирает 49 очков в Примере. Отставание от мадридского "Реала", как и до 23-го тура, составляет три очка.

Чемпионат Испании

23 тур

"Бетис" — "Барселона" 2:3 (2:2)

Голы: Каналес, 6 (пен.), де Йонг, 9, Фекир, 26, Бускетс, 45+3, Лангле, 72

"Бетис": Бласкес, Бартра, Манди, Эмерсон, Морено, Каналес, Карвалью (Санчес, 70), Гидо, Аленья, Фекир, Иглесиас (Морон, 62)

"Барселона": Штеген, Юмтити, Семеду, Роберто, Фирпо (Альба, 57), Лангле, де Йонг, Бускетс, Видаль (Рамос, 57), Месси, Гризманн

Предупреждения: Лангле, 5, Роберто, 29, Видаль, 32, Эмерсон, 36, Манди, 45+2, Бускетс, 57, Санчес, 72, Фекир, 76, 76, Лангле, 79

Удаления: Фекир, 76, Лангле, 79


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Теги: Примера Барселона Бетис
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