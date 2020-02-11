"Я слишком стар". Адурис высказался о возможном переходе в "Барселону"

Ранее сообщалось, что каталонский клуб находится в поиске нападающего после того, как уругваец Луис Суарес выбыл из-за травмы на долгий срок.



"Барселона"? Я слишком стар для них. Они найдет кого-то получше", - цитирует Адуриса Panenka.



39-летний Адурис на протяжении всей карьеры выступает за "Атлетик". Все он провел за клуб из Бильбао 400 матчей и забил 172 гола.



В активе форварда 13 матчей за сборную Испании, в которых он забил два гола.



По окончании сезона Адурис может завершить карьеру. Об этом он сам неоднократно намекал.