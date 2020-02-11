"Овьедо" выступает во втором по силе испанском дивизионе. Аренда Лунина рассчитана до конца сезона.
"Пока мне не говорили, что будет в следующем сезоне. На данный момент думаю только о "Овьедо". Я нахожусь на связи с "Реалом". Но сейчас моя цель - играть в "Овьедо". Рад выступать за этот клуб", - приводит слова Лунина Onda Cero.
Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года, но играл за "сливочных" только в товарищеских матчах.
Украинский вратарь Лунин не знает, будет ли играть за "Реал" в следующем сезоне
Голкипер "Овьедо" и сборной Украины Андрей Лунин, права которого принадлежат "Реалу", пока не загадывает, когда сможет пробиться в основной состав мадридского клуба.
Фото: ФК "Реал"
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