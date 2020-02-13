Мартинес за 111 млн евро может перейти в "Реал"

Как сообщает Tyc Sports, форвард "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Испании.



Отмечается, что в услугах аргентинца заинтересован "Реал". Руководство "сливочных" готово выделить на приобретение 22-летнего форварда 111 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте Мартинеса с "Интером" в качестве отступных.



Сообщается, что в случае перехода в "Реал" Мартинес будет зарабатывать 14 миллионов евро за сезон.



В нынешнем сезоне футболист провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи.