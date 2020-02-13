Футболист "Барселоны" заявил о желании сыграть в одной команде с Роналду

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич сравнил одноклубника Лионеля Месси с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду, который на протяжении 9 лет выступал за "Реал".
Фото: ФК "Барселона"
"Играть в одной команде с Месси - это что-то особенное. Он лучший футболист в истории футбола. Он лучший игрок всех времен. Мы выступаем вместе с ним уже шесть лет.

Сыграть в одной команде с Роналду? Конечно, я бы это хотел. Это один из главных футболистов в истории. Наблюдаю за ним в "Ювентусе". Он один из лучших в истории", - цитирует Ракитича Bleacher Report.

Ракитич перешел в "Барсу" летом 2014 года из "Севильи".

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, перейдя из мадридского "Реала" за 110 миллионов евро.


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Теги: Ракитич Барселона Роналду Ювентус Серия А Ла Лига
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