Эмери может вернуться в "Севилью"

Бывший главный тренер "Севильи" Унаи Эмери может вернуться в клуб.



Как сообщает AS, руководство клуба недовольно игрой команды при Хулене Лопетеги. В случае, если специалист будет отправлен в отставку, Эмери будет являться главным кандидатом.



Напомним, Эмери возглавлял "Севилью" с 2013 по 2016 год. После этого он работал в "ПСЖ" и "Арсенале".



"Севилья" в нынешнем сезоне набрала 39 очков и находится на пятом месте в Ла Лиге.