Бывший главный тренер "Севильи" Унаи Эмери может вернуться в клуб.
Как сообщает AS, руководство клуба недовольно игрой команды при Хулене Лопетеги. В случае, если специалист будет отправлен в отставку, Эмери будет являться главным кандидатом.
Напомним, Эмери возглавлял "Севилью" с 2013 по 2016 год. После этого он работал в "ПСЖ" и "Арсенале".
"Севилья" в нынешнем сезоне набрала 39 очков и находится на пятом месте в Ла Лиге.
Эмери может вернуться в "Севилью"
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