Азар может впервые с ноября сыграть за "Реал" в матче против "Сельты" Смолова

Нападающий мадридского " Реала " закончил восстановление от повреждения, которое он получил в матче группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:2) 26 ноября.

Источник: AFP

Marca сообщает, что бельгиец может появиться на поле в игре 24-го тура с "Сельтой", за которую выступает российский нападающий Фёдор Смолов, но всё будет решаться ближе к игре.



Матч "Реал Мадрид" - "Сельта" начнётся 16 февраля в 23:00 по московскому времени.