"Вильярреал" одолел "Леванте" на своем поле

В 24-м туре чемпионата Испании "Вильярреал" принимал на своем поле "Леванте".

Фото: twitter.com/VillarrealCF

Счет в матче на девятой минуте открыл Херард Морено. "Леванте" на 56-й минуте усилиями Борхи Майораля сравнял счет, но уже через пять минут Мойсес Гомес снова вывел "желтую субмарину" вперед.



"Вильярреал" не проигрывает уже четыре матча подряд и поднимается в еврокубковую зону.



Чемпионат Испании



24 тур



"Вильярреал" — "Леванте" 2:1



Голы: Морено, 9, Майораль, 56, Гомес, 61



"Вильярреал": Асенхо, Мори, Альбиоль, Гаспар, Пенья, Касорла (Торрес, 90+1), Гомес, Тригерос, Иборра (Ангисса, 46), Алькасер (Чуквезе, 76), Морено



"Леванте": Фернандес, Везу, Мирамон, Клерк (Гарсия, 89), Постиго, Барди, Вукчевич (Леон, 81), Кампанья, Рочина, Майораль (Моралес, 71), Марти



Предупреждения: Иборра, 22, Тригерос, 53, Пенья, 69, Постиго, 90