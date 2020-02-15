Счет в матче на девятой минуте открыл Херард Морено. "Леванте" на 56-й минуте усилиями Борхи Майораля сравнял счет, но уже через пять минут Мойсес Гомес снова вывел "желтую субмарину" вперед.
"Вильярреал" не проигрывает уже четыре матча подряд и поднимается в еврокубковую зону.
Чемпионат Испании
24 тур
"Вильярреал" — "Леванте" 2:1
Голы: Морено, 9, Майораль, 56, Гомес, 61
"Вильярреал": Асенхо, Мори, Альбиоль, Гаспар, Пенья, Касорла (Торрес, 90+1), Гомес, Тригерос, Иборра (Ангисса, 46), Алькасер (Чуквезе, 76), Морено
"Леванте": Фернандес, Везу, Мирамон, Клерк (Гарсия, 89), Постиго, Барди, Вукчевич (Леон, 81), Кампанья, Рочина, Майораль (Моралес, 71), Марти
Предупреждения: Иборра, 22, Тригерос, 53, Пенья, 69, Постиго, 90
"Вильярреал" одолел "Леванте" на своем поле
В 24-м туре чемпионата Испании "Вильярреал" принимал на своем поле "Леванте".
Фото: twitter.com/VillarrealCF
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