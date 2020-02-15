Безголевая серия Месси в Примере стала рекордной за шесть лет

Вчера в победном матче над "Хетафе" (2:1) аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси вновь не сумел отличиться.
Фото: Твиттер "Барселоны"
Забитые мячи в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" на счету Антуана Гризманна и Серхи Роберто.

Месси не забивает уже в четвертом матче Ла Лиги подряд, что является худшим результатом для 32-летнего аргентинца с 2014-го года. Тогда безголевая серия Месси составила восемь матчей.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 27 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

Вчерашняя победа над "Хетафе" позволила "сине-гранатовым" догнать в турнирной таблице мадридский "Реал", но "сливочные" свой матч проведут сегодня в 23:00 против "Сельты".


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Теги: Примера Барселона Месси
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