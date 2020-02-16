Смолов в стартовом составе "Сельты" на матч против "Реала"

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе на матч 24-го тура с мадридским " Реалом ".

Источник: ФК "Сельта"

Это второе подряд появление 30-летнего нападающего в основном составе "кельтов".



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Бэйл, Азар, Бензема.



"Сельта": Рубен, Кевин Васкес, Айду, Араужо, Мурильо, Оласа, Брадарич, Окай, Рафинья, Аспас, Смолов.



Игра "Реал Мадрид" - "Сельта" начнётся в 23:00 по московскому времени.