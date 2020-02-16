Смолов в стартовом составе "Сельты" на матч против "Реала"

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе на матч 24-го тура с мадридским "Реалом".
Источник: ФК "Сельта"
Это второе подряд появление 30-летнего нападающего в основном составе "кельтов".

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Бэйл, Азар, Бензема.

"Сельта": Рубен, Кевин Васкес, Айду, Араужо, Мурильо, Оласа, Брадарич, Окай, Рафинья, Аспас, Смолов.

Игра "Реал Мадрид" - "Сельта" начнётся в 23:00 по московскому времени.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сельта Реал Мадрид Смолов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Семак: игроки уровня Халка и Витселя навряд ли будут выбирать РПЛ для продолжения карьеры
Д. Комбаров - о Кафельникове: когда он увидел меня, растерялся и ушел 3
Смолов в стартовом составе "Сельты" на матч против "Реала" 4
Педро Роша и Витиньо выиграли Суперкубок Бразилии 2
"Локомотив" мог арендовать Эль-Шаарави, но "Шанхай Шеньхуа" был согласен лишь на трансфер
Д. Комбаров: проблемы "Спартака" начались из-за противостояния Карреры и Рианчо 2
Евсеев: Газизов хотел сделать Зинченко русское гражданство 2
Д. Комбаров: посоветовал Соболеву принять предложение "Спартака" 3
"Крылья Советов" разгромили клуб Бенитеса, забив семь мячей
Черчесов посетил тренировку третьей команды РПЛ за день
Кардозу решает проблему с документами перед арендой в "Тамбов"
"Краснодар" уступил в товарищеском матче бывшей команде Сульшера и Холанда
Смольников не дал ответ на предложение "Зенита" о новом контракте 5
"Бавария" разгромила на выезде "Кёльн". Левандовски первым в сезоне забил 40 голов
"Лион" сыграл вничью со "Страсбуром"
Кьеллини сыграл за "Ювентус" впервые с августа прошлого года
"Тоттенхэм" вырвал победу у "Астон Виллы" в компенсированное время. Алдервейрелд забил в свои и в чужие ворота
"Ювентус" без Роналду победил "Брешию". "Фиорентина" разгромила "Сампдорию"
Пиоли: Ибрагимович сказал, чтобы я доверился ему
Слуцкий назвал проблемную позицию в "Рубине"
"Леганес" и "Бетис" разошлись миром
"Реал" и "Атлетико" претендуют на Агуэро
Кашшаи доволен самоотдачей российских арбитров
Жирков рассказал об идее создать экспозицию о Великой Отечественной войне 3
Евсеев рассказал, действует ли в "Уфе" система штрафов
Арбитр Матюнин не сдал судейские нормативы
"Рубин" разгромил в товарищеском матче белорусский клуб. Игнатьев оформил дубль
"Сочи" может уже завтра объявить о переходе Кокорина 9
Самолет с футболистами "Уфы" был вынужден совершить посадку в другом городе
Матч "Севильи" и "Эспаньола" закончился результативной ничьей
Все новости