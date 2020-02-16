Российский нападающий забил свой первый гол за команду на 8 минуте матча. Он получил пас от Яго Аспаса и, выйдя 1 на 1 с Тибо Куртуа, точным ударом в угол переиграл бельгийца.
Напомним, 30-летний Смолов арендован на полгода у московского "Локомотива". Это его третий матч за "Сельту" и второе появление в стартовом составе подряд.
Федор Смолов забил первый гол за "Сельту" в матче против "Реала"
Нападающий "Сельты" Федор Смолов открыл счёт в матче с мадридским "Реалом".
Источник: ФК "Сельта"
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