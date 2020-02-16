"Нужен был индивидуально сильный футболист". Наставник "Сельты" прокомментировал замену Смолова

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия после вчерашней ничьей с " Реалом " (2:2) рассказал, почему заменил нападающего Федора Смолова.

Фото: ФК "Сельта"

"Если на 100 процентов не выложиться, то не возможно будет добиться результата. Наш план сработал хорошо, я доволен. Мы хотим избежать вылета, для этого нужно показывать характер.



Что касается замены Смолова, то нужно было усилить игру индивидуально сильными футболистами. У нас были проблемы с доставкой мяча к Смолову", - цитирует Гарсию AS.



Напомним, Cмолов начал встречу в стартовом составе и отметился голом на 7-й минуте, уверенно переиграв голкипера "сливочных" Тибо Куртуа. На 70-й минуте Смолов был заменен, вместо него на поле вышел Денис Суарес.



"Сельта" после 24 туров занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.