"Если на 100 процентов не выложиться, то не возможно будет добиться результата. Наш план сработал хорошо, я доволен. Мы хотим избежать вылета, для этого нужно показывать характер.
Что касается замены Смолова, то нужно было усилить игру индивидуально сильными футболистами. У нас были проблемы с доставкой мяча к Смолову", - цитирует Гарсию AS.
Напомним, Cмолов начал встречу в стартовом составе и отметился голом на 7-й минуте, уверенно переиграв голкипера "сливочных" Тибо Куртуа. На 70-й минуте Смолов был заменен, вместо него на поле вышел Денис Суарес.
"Сельта" после 24 туров занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
"Нужен был индивидуально сильный футболист". Наставник "Сельты" прокомментировал замену Смолова
Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия после вчерашней ничьей с "Реалом" (2:2) рассказал, почему заменил нападающего Федора Смолова.
Фото: ФК "Сельта"
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