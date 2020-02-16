Куртуа: после гола Смолова в начале матча нам было сложно

Голкипер " Реала " Тибо Куртуа поделился мнением об игре 24-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2).

"Мы разочарованы этой ничьей, эти два очка могут стоить нам титула. Из-за гола на 7-й минуте (отличился Смолов) нам было сложно. Практически все команды, которые сюда приезжают, очень много времени проводят в защите. Нам же нужно обязательно забивать. Мы пропустили необязательный гол, когда смогли отыграться. Соперник показал класс", - цитирует бельгийца El Chiringuito.



"Реал" лидирует в Ла Лиге, набрав после 24 туров 53 очка. "Сельта" занимает 17-е место, имея в своем активе 21 очко.