Зидан: "Сельта" не заслуживает находиться внизу таблицы

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча с "Сельтой" в 24-м туре чемпионата Испании.



Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча с "Сельтой" в 24-м туре чемпионата Испании.



Напомним, игра, прошедшая на "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:2.



"Конечно, на своем поле мы должны были побеждать. Обидно потерять два очка. "Сельта" не заслуживает находиться внизу таблицы, это очень хорошая команда.



Азар? Я рад за него, он провел на поле 70 минут. Идея была в том, чтобы дать ему сыграть столько, сколько он сможет, и это получилось", - приводит слова Зидана Marca.



"Реал" лидирует в Ла Лиге, набрав после 24 туров 53 очка. "Сельта" занимает 17-е место, имея в своем активе 21 очко.