Пуйоль: Месси может играть до 38 лет

Бывший капитан "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль считает, что форвард каталонского клуба Лионель Месси может играть на высоком уровне еще 5-6 лет.



"Он на данный момент в клубе, и мы все должны стремиться побеждать с ним как можно больше. Он заботится о себе и может играть до 38 лет. Он особенный игрок, который бьет все рекорды", - цитирует Пуйоля El Mundo Deportivo.



Напомним, в начале февраля ходили разговоры о том, что аргентинец может покинуть "Барселону" из-за разногласий с руководством. В контракте Месси есть пункт, позволяющий ему покинуть "Барсу" ближайшим летом.