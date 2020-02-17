Сборная России в соцсетях: теперь Смолов знает, как забивать Куртуа

Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа ???? pic.twitter.com/MQN56DGL1v— Сборная России (@TeamRussia) February 17, 2020
Вчера Федор Смолов, арендованный "Сельтой" у "Локомотива" до конца сезона, забил свой первый гол в Испании в ворота мадридского "Реала", реализовав выход один на один с бельгийским голкипером "сливочных" Тибо Куртуа.
Напомним, что Россия сыграет с Бельгией на групповом этапе Евро-2020. Матч пройдет 13 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе наша сборная встретится с Данией и Финляндией.