"Смолов вчера здорово проявил себя.. Неплохой гол забил против такого соперника. Конечно, там защитники мадридского "Реала" зевнули, но он молодец. Забить на стадионе "Реала" - это дорогого стоит.
Интересно будет, как сложится у него дальше в Испании за "Сельту", но матч против «Реала» оказался фантастическим для него", - цитирует Орлова Sport24.
Напомним, вчера в рамках 24-го тура чемпионата Испании "Сельта" на выезде сумела отобрать у "Реала" (2:2). Федор Смолов открыл счет на 7-й минуте встречи, уверенно переиграв Тибо Куртуа, выйдя с ним 1 на 1. На 70-й минуте вместо российского форварда на поле вышел Денис Суарес.
Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Орлов - о Смолове: забить на стадионе "Реала" - это дорогого стоит
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре Федора Смолова в матче против "Реала".
Фото: ФК "Сельта"
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