Президент "Барселоны" сообщил, что клуб всегда соблюдает правила fair-play

Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что клуб всегда соблюдает правила финансового фэйр-плей.

Фото: ФК "Барселона"

"Барселона" - клуб с большими традициями. У нас демократические принципы и свобода самовыражения. Мы всегда строго следуем правилам. "Барселона" всегда соблюдала правила фэйр-плей. Мы всегда готовы рассказать УЕФА, как этого добиваемся. Во всех начинаниях будем их поддерживать", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.



На прошлой неделе стало известно, что УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на ближайшие два сезона. Также клуб оштрафован на 30 миллионов евро. Это связано с тем, что с 2012 по 2016 год "горожане" намерено завышали сумму спонсорских контрактов, скрывая при этом свои убытки.