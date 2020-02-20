"Я убежден, что у нас есть команда, которая может претендовать на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
Месси? Я понял, что некоторые вопросы нужно решать внутри клуба.
Брейтуайт — разносторонний и сильный футболист. Он усилит команду", — цитирует Абидаля El Chiringuito.
Напомним, у Лионеля Месси и Эрика Абидаля произошел открытый конфликт в прессе. Абидаль обвинил игроков "Барселоны" в недостаточной самоотдаче на тренировках и в играх, а аргентинец попросил спортивного директора клуба назвать конкретные имена футболистов.
Конфликт сторон был урегулирован после закрытой беседы с президентом клуба Жозепом Бартомеу.
Абидаль: Месси? Я понял, что конфликт нужно решить внутри клуба
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал свой конфликт с нападающим Лионелем Месси.
Фото: Global Look Press
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