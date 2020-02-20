Абидаль: Месси? Я понял, что конфликт нужно решить внутри клуба

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал свой конфликт с нападающим Лионелем Месси.

Фото: Global Look Press

"Я убежден, что у нас есть команда, которая может претендовать на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.



Месси? Я понял, что некоторые вопросы нужно решать внутри клуба.



Брейтуайт — разносторонний и сильный футболист. Он усилит команду", — цитирует Абидаля El Chiringuito.



Напомним, у Лионеля Месси и Эрика Абидаля произошел открытый конфликт в прессе. Абидаль обвинил игроков "Барселоны" в недостаточной самоотдаче на тренировках и в играх, а аргентинец попросил спортивного директора клуба назвать конкретные имена футболистов.



Конфликт сторон был урегулирован после закрытой беседы с президентом клуба Жозепом Бартомеу.