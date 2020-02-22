"Это ******". Зидан прокомментировал поражение "Реала" от "Леванте"

Главный тренер мадридского " Реала " Зинедин Зидан рассказал, что думает о поражении в матче 25-го тура Ла Лиги от "Леванте".

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"Это ******. За неделю мы потеряли 5 очков. Но таков футбол.



В этом сезоне у нас были очень хорошие периоды, и мы просто не можем сложить оружие или опустить головы из-за двух последних результатов.



Нужно, получив этот опыт, двигаться вперед с силой, желанием и энергией. Это неудачный отрезок, но надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне", — приводит слова Зидана El Chiringuito TV.



Во вчерашнем матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал на выезде уступил "Леванте" со счетом 0:1, прервав свою беспроигрышную серию в Примере из 15-ти матчей. Единственный мяч в составе левантийцев забил Моралес.



По итогам тура "Реал" опустился на второе место в турнирной таблице Ла Лиге, пропустив вперед "Барселону" и отставая от нее на 2 очка.



Следующий матч подопечные Зинедина Зидана проведут 26 февраля на своем поле против "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.