"Ощущения плохие". Зидан прокомментировал травму Азара

Наставник мадридского " Реала " Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную в игре 25-го тура с "Леванте".

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

- Азар получил удар по голеностопу. Ощущения плохие. Нужно пройти больше медицинских тестов, чтобы сказать точно. Ждем завтра, - цитирует француза El Chiringuito TV.



Напомним, 29-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" летом 2019 года за 100 млн евро. В нынешнем сезоне из-за повреждений он провел лишь 10 матчей в Ла Лиге, забил гол и отдал передачу.