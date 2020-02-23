Азар получил травму во второй игре после восстановления и пропустит около двух месяцев

Бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар снова оказался в лазарете "сливочных" после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1).
Фото: Reuters
Врачи диагностировали у Азара трещину в дистальной части малоберцовой кости правой ноги.

По информации As, Азар не выйдет на поле в ближайшие месяцы и точно пропустит важнейшие матчи для "Реала" на следующей неделе: в 1/8 финала ЛЧ с "Манчестер Сити" и в Ла Лиге с "Барселоной". Отметим, что матч с "Леванте" был для Азара вторым после долгого восстановления от предыдущей травмы.

Азар перебрался в Мадрид летом прошлого года из "Челси" за 100 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника один забитый мяч в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах.


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Теги: Примера Реал Азар
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