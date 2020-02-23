Бартомеу не собирается оставлять пост президента "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу не хочет освобождать занимающую должность в каталонском клубе.
Фото: EPA
Как сообщает El Mundo Deportivo, несмотря на критику болельщиков, скандал с критикой игроков в социальных сетях и разногласия между футболистами и руководством, Бартомеу намерен работать в "Барселоне" до конца президентского срока, истекающего в 2021-м году.

Совет директоров может назначить перевыборы досрочно, но 57-летний президент уверен, что этого не произойдет.

Бартомеу занимает пост президента "блауграны" с 2014-го года, до этого он в течении 11 лет работал в клубе.

После 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский "Реал" на два очка.



Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Примера Барселона Бартомеу
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агуэро - о четвертом нереализованном пенальти "Ман Сити": это ненормально для нашей команды
Фернандеш в составе "Манчестер Юнайтед" на матч против "Уотфорда"
"Факел" по пенальти победил "Енисей" на Кубке ФНЛ
Брых рассудит "Наполи" и "Барселону" в 1/8 финала ЛЧ
Бартомеу не собирается оставлять пост президента "Барселоны"
Дриусси рассказал, что хотел зимой перейти в "Интер" Бекхэма 3
Азар получил травму во второй игре после восстановления и пропустит около двух месяцев 2
Хоккеист Кузнецов - о Тарасове: нормальный парень, адекватный 3
Рюдигер: расизм победил, но я не сдамся 7
Обамеянг и Гризманн входят в шорт-лист "Интера"
Болельщицы ЦСКА поздравили футболистов с Днем защитника Отечества (видео) 1
"Лацио" может бесплатно подписать полузащитника "Ливерпуля" Лаллану
Аршавин считает, что с Эдером в составе "Локомотив" играет в меньшинстве
Самедов - о Кокорине: он понял, что жизнь надо ценить
"Ротор" разгромил "Родину" 4
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" может быть отложен или пройти без зрителей из-за коронавируса 1
Охранник тюрьмы Тихонов и танкист Черышев. 7 российских футболистов, служивших в армии 1
Кураньи уверен, что Кокорин сможет вернуться в сборную 2
Самедов - о Джано: всегда говорил, что ему нужно перелистнуть эту страницу со "Спартаком" 2
Рами счастлив оказаться в "Сочи" 6
"Ощущения плохие". Зидан прокомментировал травму Азара
Сигурдссон рассказал о своей форме перед стартом сезона 1
"Спасибо за всё". "Пахтакор" поблагодарил "Спартак" и убрался в гостевой раздевалке 5
Самедов рассказал, тоскует ли он по игровой карьере 1
Директор "Милана" поделился, в каком случае с Ибрагимовичем будет автоматически продлен контракт
"ПСЖ" поспорит с "Ювентусом" за трансфер Погба
Месси рассказал, что его сыну нравится игра Роналду 1
Рамос: для "Реала" наступает решающий момент 1
Джеррард рассказал, может ли он возглавить "Ливерпуль"
Роналду забивает за "Ювентус в 11-м матче Серии А подряд 1
Все новости