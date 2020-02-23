Бартомеу не собирается оставлять пост президента "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу не хочет освобождать занимающую должность в каталонском клубе.

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Как сообщает El Mundo Deportivo, несмотря на критику болельщиков, скандал с критикой игроков в социальных сетях и разногласия между футболистами и руководством, Бартомеу намерен работать в "Барселоне" до конца президентского срока, истекающего в 2021-м году.



Совет директоров может назначить перевыборы досрочно, но 57-летний президент уверен, что этого не произойдет.



Бартомеу занимает пост президента "блауграны" с 2014-го года, до этого он в течении 11 лет работал в клубе.



После 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский "Реал" на два очка.



