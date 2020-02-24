"Барселона" ведет переговоры по переходу защитника "Валенсии"

По информации Sport.es, защитник "Валенсии" Уго Гильямон может летом оказаться в составе "Барселоны".

Фото: EFE

Так как соглашение Гильямона с "Валенсией" заканчивается в июне этого года, то игрок может перейти в "блауграну" на правах свободного агента.



Сообщается, что игрока берут для выступлений во второй команде "Барселоны".



В этом сезоне за основную команду "летучих мышей" Гильямон провел всего один матч в чемпионате, но 20-летний игрок стабильно выступает за молодёжку "Валенсии".



Уго Гильямон в составе молодёжной сборной Испании становился чемпионом Европы среди команд до 17 и до 19 лет.