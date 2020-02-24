"Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом "Реала" и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с "Манчестер Сити".
Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле", — приводит слова Мартинеса Sport.es.
Напомним, что полузащитник "Реала" Эден Азар получил травму в матче 25-го тура Ла Лиги против "Леванте" (0:1). Игра была всего второй для бельгийца после долгого отсутствия из-за предыдущего повреждения.
Сообщается, что у Азара трещина малоберцовой кости. По предварительным оценкам, игрок пропустит 2-3 месяца.
Сборная Бельгии сыграет со сборной России на групповом этапе чемпионата Европы 2020. Матч пройдет 13 июня в Санкт-Петербурге.
Мартинес: Азар выбыл из-за травмы минимум на три месяца
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о тяжести повреждения вингера Эдена Азара.
Фото: Eurosport
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