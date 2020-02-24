"Он продлил свой контракт с "Манчестер Юнайтед" в 2008 году, но сделал это с обязательством приехать в "Реал" через год. Мы даже подписали обязательство с штрафом в 30 миллионов евро для обеих сторон. Это означало, что, если бы мы не выполнили контракт, нам пришлось бы заплатить Роналду 30 миллионов и наоборот — он должен был бы заплатить нам, если бы он отказался от перехода", — приводит слова Кальдерона The Athletic.
Криштиану Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" летом 2009-го года за 94 миллиона евро, став самым дорогим футболистом на тот момент. В составе "сливочных" португалец сыграл в 438 матчах, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу. Главным достижением Роналду с "Реалом" является выигрыш четырех кубков Лиги чемпионов, три из которых были завоеваны подряд.
Летом 2018-го года Роналду перешёл в туринский "Ювентус" за 117 миллионов евро.
В этом сезоне на счету 35-летнего португальца 30 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, в которых он забил 25 голов и отдал три результативные передачи.
Кальдерон: если бы Роналду не перешёл в "Реал", ему бы пришлось заплатить нам 30 миллионов евро
Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о тонкостях трансфера Криштиану Роналду в "Реал" из "МЮ" в 2009-м году.
Фото: Global Look Press
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