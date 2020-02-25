"Реал" планирует купить хавбека "Наполи" за 70 миллионов евро

Испанский полузащитник "Наполи" Фабиан Руис стал объектом интереса мадридского " Реала ".

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Как сообщает Calciomercato, руководство мадридского клуба планирует предложить "Наполи" сумму в 70 миллионов евро за 23-летнего полузащитника.



Ранее в числе претендентов на Фабиана Руиса назывались "Барселона" и "Манчестер Сити".



Полузащитник перешел в итальянскую команду летом 2018-го года из "Бетиса" за 30 миллионов евро. Контракт Руиса с "Наполи" заканчивается в 2023-м году.



В сезоне 2019/2020 на счету Руиса 31 матч за неаполитанцев во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отметился двумя результативными передачами.