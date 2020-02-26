Марадона хочет видеть Месси в "Наполи"

Экс-форвард сборной Аргентины и "Наполи" Диего Марадона хотел бы видеть нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в неаполитанском клубе.

calciomercato.com

"Месси никогда не жил так, как я, но он может спокойно играть в Неаполе. Давайте уточним: он не смог сделать то, что я, но я бы хотел, чтобы у "Наполи" был Месси", - приводит слова Марадоны Football Italia.



Напомним, "Наполи" является соперником "Барселоны" в 1/8 финале Лиги чемпионов. В первой игре, прошедшей в Италии, команды сыграли вничью - 1:1.