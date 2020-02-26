Винисиус считает, что мадридский "Реал" плохо судят

Нападающий мадридского " Реала " Винисиус Джуниор раскритиковал судейство в матчах своей команды после игры с "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

- Все видели, что Жезус сфолил перед тем, как забил. Судьи всегда относятся к нам одинаково.



Мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании, но нас всё равно плохо судят, - цитирует бразильца "Marca".



В воскресенье, 1 марта, "Реал Мадрид" проведет в Ла Лиге класико с "Барселоной".



Ответная игра с "Манчестер Сити" состоится 17 марта в Англии.