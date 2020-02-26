- Все видели, что Жезус сфолил перед тем, как забил. Судьи всегда относятся к нам одинаково.
Мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании, но нас всё равно плохо судят, - цитирует бразильца "Marca".
В воскресенье, 1 марта, "Реал Мадрид" проведет в Ла Лиге класико с "Барселоной".
Ответная игра с "Манчестер Сити" состоится 17 марта в Англии.
Винисиус считает, что мадридский "Реал" плохо судят
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Джуниор раскритиковал судейство в матчах своей команды после игры с "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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