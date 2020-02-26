Сетьен посетил игру "Реала" в преддверии Эль-Класико, которое состоится 1 марта, в рамках 26-го тура Ла Лиги.
После 25 матчей "Барселона" идёт первой в чемпионате, набрав 55 очков. "Реал" с 53 очками - второй.
Матч "Реал Мадрид" - "Барселона" состоится в ближайшее воскресенье в 23:00 по мск.
Наставник "Барселоны" посетил игру "Реала" и "Манчестер Сити"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен был на трибунах "Сантьяго Бернабеу" во время матча "Реала" и "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).
Источник: getty images
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