Месси, Гризманн и Альба в заявке "Барселоны" на матч с "Реалом"

"Блауграна" объявила список из 18-ти футболистов, которые попали в заявку на матч с мадридским "Реалом".
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Отметим возвращение в общую группу защитник Жорди Альба, пропускавшего последние матчи "сине-гранатовых" по причине травмы.

Полностью заявка "Барселоны выглядит следующим образом:

Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Артур, Лионель Месси, Клеман Лангле, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Мартин Брэйтуэйт, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Алекс Кольядо, Анссумане Фати.

Завтра, 1 марта, на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" примет "Барселону" в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Начало поединка в 23:00 мск.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. "Сливочные" на втором месте, отставая на 2 очка.


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Теги: Примера Реал Барселона
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