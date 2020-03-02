Друг Роналду сообщил, что футболист хочет вернуться в "Реал"

Друг нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Эду Агирре рассказал, что португалец хочет вернуться в "Реал".

"Я точно знаю, что он хочет вернуться в "Реал". Он любит этот клуб и привязан к нему. Сейчас он сосредоточе на "Ювентусе", и я не знаю, что произойдет в будущем", - сказал Агирре.



Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего перешел в "Ювентус".



Вчера Роналду в качестве зрителя присутствовал на матче "Реал" - "Барселона".