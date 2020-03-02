"Реал" в матче 26-го тура чемпионата Испании одержал победу над "Барселоной".
Встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:0. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.
Таким образом, Тибо Куртуа стал первым голкипером "сливочных" за 45 лет, которому удалось сохранить свои ворота в эль-класико "сухими" в двух встречах за сезон.
Всего в истории "Реала" такое случалось четырежды: в сезонах-1935/36, 1957/58, 1974/75 и 2019/20.
Куртуа стал первым игроком "Реала" за 45 лет, который не пропустил в двух класико за сезон
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