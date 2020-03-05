"Бавария" и "Ювентус" претендуют на тер Штегена

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может сменить клуб в летнее трансферное окно.

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По информации Catalunya Radio, на немецкого голкипера претендуют мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".



Руководство старой "синьоры" уже начало переговоры с "Барселоной".



Сообщается, что сам тер Штеген пока не принял окончательного решения о своём будущем. Контракт 27-летнего немецкого футболиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2022-го года.



В сезоне 2019/2020 тер Штеген принял участие в 33 матчах за "Барселону" во всех турнирах, пропустил 34 гола, а в 10 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.