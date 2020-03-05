Сегодня в Далласе Азар перенес операцию по причине трещины малоберцовой кости правой ноги.
Как сообщает официальный сайт "Реал", операция прошла успешно, Азар чувствует себя хорошо.
По сообщениям медиков, Азар пропустит более двух месяцев.
29-летний бельгиец получил повреждение 22 февраля в игре чемпионата Испании с "Леванте", проводя свою вторую игру после восстановления от предыдущей травмы.
Напомним, что сборная Бельгии, в составе которой играет Азар, летом сыграет со сборной России на групповом этапе Евро-2020.
Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 13-го июня.
Азар успешно перенёс операцию в США
Бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар перенёс операцию в Соединенных штатах Америки.
Фото: Global Look Press
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