В матче 27-го тура чемпионата Испании "Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1.
Чемпионат Испании
27 тур
Алавес - Валенсия 1:1
Голы: Парехо, 34, Мендес, 73
Алавес: Пачеко, Дуарте, Эли, Лагуардия, Чимо, Мендес, Камараса (Понс, 76), Фейса, Риоха (Сайнс, 65), Хоселу, Перес
Валенсия: Силлессен, Паулиста, Флоренци (Коклен, 65), Гайя, Дьякаби, Васс, Кондогбиа, Парехо, Черышев, Солер, Гамейро (Гуэдеш, 72)
Предупреждения: Кондогбиа, 35, Перес, 36, Чимо, 39, Эли, 42, Гайя, 61, Хоселу, 62
"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью
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